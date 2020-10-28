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Aktüel Bakan Koca: "(Kovid-19) İstanbul'da özellikle son bir hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62."
Aktüel

Bakan Koca: "(Kovid-19) İstanbul'da özellikle son bir hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62."

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:47:00 -
Bakan Koca: "(Kovid-19) İstanbul'da özellikle son bir hafta içinde vaka artış oranı yüzde 62."
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