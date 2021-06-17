Bakan Koca haftalık vaka haritasını paylaştı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de son durum

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

Bakan Koca'dan açıklama

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.'' ifadelerini kullandı.

Vaka sayısı en çok azalan iller

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta.