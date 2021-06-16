Bakan Koca duyurdu! Son 24 saatte rekor aşılama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saat içinde 1 milyon 240 bin 311 doz aşı yapıldığını duyurdu.

Aşılamada yeni rekor

Türkiye, akşam saatlerinde aşılamada 1 milyona ulaşarak rekor sayıya ulaşmıştı. Gün sonunda Bakan Koca, aşılamanın 1 milyonu geçtiğini söyleyerek yeni rekoru açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon 240 bin 311 sizce nedir? 24 saat içinde bu kadar doz aşı, randevu alıp aşı olan bu kadar insan. Önümüzdeki günler için güven. Sağlık çalışanlarımız için tatlı bir yorgunluk." ifadelerini kullandı.

Bugün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük rekorun 1 milyon olduğunu açıklamıştı.

Koca, yaptığı açıklamada, "1 milyon doz aşı hedefine az önce ulaştık. Bir milyonuncu aşının yeri Ankara, aşı olan arkadaşımız 48 yaşında. Hatice kardeşim, günün kahramanı olduğunun farkında mısın?" ifadelerini kullanmıştı.