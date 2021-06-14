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Sağlık Bakan Koca duyurdu! İşçi ve memurların aşılaması başlıyor
Sağlık

Bakan Koca duyurdu! İşçi ve memurların aşılaması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren koronavirüs aşı randevusu alabileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 21:39:00 - 2021-06-14 22:07:56
Bakan Koca duyurdu! İşçi ve memurların aşılaması başlıyor

Sağlık Bakanı Koca, SGK'ye kayıtlı tüm çalışanların yarından itibaren Kovid-19 aşı randevusu alabileceğini bildirdi.

Aşılamada yeni kademe

Türkiye, aşılama çalışmalarına hızla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşılamada yeni kademeyi açıkladı.

Bakan Koca, tüm işçi ve memurların yarından itibaren aşılamasının başladığını duyurdu.

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İşçi ve memurların tamamı için yarın yeni bir gün başlıyor. SGK kayıtlı tüm çalışanlar… Yarın ilk işimiz aşı randevusu almak olsun!"

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