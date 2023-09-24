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Sağlık Bakan Koca duyurdu! Bugün resmen başladı
Sağlık

Bakan Koca duyurdu! Bugün resmen başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 11:57:00 -
Bakan Koca duyurdu! Bugün resmen başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılı grip aşılarıyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılı grip aşısı uygulamasının başladığını belirterek, 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların aşılarını ücretsiz olabileceğini açıkladı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattık. 65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim" dedi.

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