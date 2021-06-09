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Sağlık Bakan Koca: 'Aşı programında iki grubun daha aşılanmasına başlanıyor'
Sağlık

Bakan Koca: 'Aşı programında iki grubun daha aşılanmasına başlanıyor'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Haziran Çarşamba gününden itibaren, öğretim üyeleri ve üniversite personellerinin yanı sıra müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekiplerinin de Covid-19 aşılama programına dahil edileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 09:39:00 -
Bakan Koca: 'Aşı programında iki grubun daha aşılanmasına başlanıyor'

Sağlık Bakanı Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bir meslek grubu daha aşı programında yerini alıyor. Üniversitelerimizin Eylül'de yüz yüze eğitime başlayabilmesi için öğretim üyelerimizin ve üniversite personellerinin aşılanmasına da yarın başlıyoruz.

Aşı programımızda bir grubun daha aşılanmasına başlıyoruz. Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayabilecekler. Her geçen gün yeni meslek ve yaş grupları eklenerek ülkemizi en kısa sürede salgın gündeminden çıkaracağız. Bu güce güvenin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre Türkiye'de bulunan 207 yükseköğretim kurumunda toplam 90 bin 338 öğretim üyesi ve toplam 180 bin 65 öğretim elemanı bulunuyor.

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