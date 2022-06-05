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Ekonomi Bakan Kirişçi'den çiftçilere tarımsal destek müjdesi! Ödemeler yapıldı
Ekonomi

Bakan Kirişçi'den çiftçilere tarımsal destek müjdesi! Ödemeler yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "115 milyon 123 bin 276 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-05 18:53:00 - 2022-06-05 19:00:48
Bakan Kirişçi'den çiftçilere tarımsal destek müjdesi! Ödemeler yapıldı

 Yeniakit.com.tr 

115,1 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün çiftçilerin hesabına yatırıldı.

Gelişmeyi Twitter hesabından duyuran Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, "115 milyon 123 bin 276 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." dedi.

Bakan Kirişçi'nin paylaştığı bilgilere göre, 115 milyon 123 bin 276 TL tutarındaki destek için yapılan ödemeler şu şekilde:

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği: 114 milyon 134 bin 801 TL

Hayvan Gen Kaynakları Desteği: 596 bin 475 TL

Düve Alım Desteği: 392 bin TL

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