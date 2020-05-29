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Spor

Bakan Kasapoğlu’ndan, Nihat Özdemir’e "Geçmiş olsun" telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 18:11:59 -
Bakan Kasapoğlu’ndan, Nihat Özdemir’e "Geçmiş olsun" telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundan operasyon geçiren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’i telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulundu.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat geçiren Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile telefonda görüştü.


Nihat Özdemir’den sağlık durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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