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Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasin Süzen'e tebrik

23 Temmuz 2019 Salı 23:55
Bakan Kasapoğlu'ndan milli atlet Yasin Süzen'e tebrik


İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya kazanan Yasin Süzen'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Yasin Süzen'in Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen şampiyonadaki başarısı sebebiyle yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'nın Bochum kentinde düzenlenen 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre erkeklerde altın madalya alan Yasin Süzen kardeşimi canıgönülden tebrik ederim. 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda dünya rekoru kırarak şampiyon olan ve bu başarısını Almanya'da da sürdüren milli atletimizin kariyerinin devamında daima kürsünün ilk sırasında yer alacağına yürekten inanıyor, bu önemli başarıda emeği geçen tüm antrenör ve yöneticileri tebrik ediyorum."

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 23:55
  1. 10. Avrupa İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası
  2. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu
  3. Yasin Süzen

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