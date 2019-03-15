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Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması

SAMSUN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

15 Mart 2019 Cuma 22:47
Bakan Kasapoğlu’ndan futboldaki yabancı kuralı açıklaması

SAMSUN (İHA) – Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futboldaki yabancı kuralına ilişkin, "TFF’nin yetkisinde bir konu. Özerk bir yapı. Onlar bir takım çalışmalar yapıyor bu konuda. Son durumu onlarla konuşmamız gerekiyor” dedi.


Bakan Kasapoğlu, bir dizi ziyaretler için geldiği Samsun’da “Gençlerle Demokrasi Buluşması” kapsamında şehirdeki gençlerle bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Kasapoğlu, 31 Mart seçimlerinde 996 bin gencin ilk kez oy kullanacağını söyledi. Gençlerin demokrasinin katılımcı ruhu gereği sandıkta oy kullanacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, “Gerçekten demokrasinin en önemli konularından bir tanesi katılım durumu. Biz ülke olarak sandığa gitme noktasında pek çok Avrupa ülkesinden ve Amerika’dan çok daha ilerideyiz. Bunu göğsümüzü gere gere her yerde söylüyorum. Bizim demokrasimizi, çoğulculuk anlayışımızı sorgulayanlara en güzel en somut örneklerden bir tanesi. Demokrasimizin kimsenin sorgulama hakkının olmadığını gösteren bir örnek” diye konuştu.



“Samsun çok önemli bir şehir”


Samsun’un çok önemli bir şehir olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, “Bundan sonra da önemli olmaya devam edecek. 19 Mayıs 1919’un 100. yılını inşallah bu yıl gerçekleştireceğiz. Bu etkinliklerle de inşallah sizler gençlerimiz olarak, bizim umudumuz, her şeyimiz olarak inşallah bu etkinlikler çerçevesinde bizlerle birlikte olacaksınız” şeklinde konuştu.



“Samsun’da ki kadar tesis hiçbir yerde yok”


Açılış konuşmasının ardından gençlerin sorularını cevaplayan Bakan Kasapoğlu, Samsun’un spor tesisleri açısından belki de Türkiye’nin 1 numarası olduğuna dikkat çekerek, “Samsun’da ki kadar tesis hiçbir yerde yok. O yüzden Samsun’daki spor yapma oranını arttırmamız lazım. Büyükşehir Belediye Başkan adayımızın da çok güzel projeleri var. Bu tesisleri sizlerin doldurmasını istiyoruz. Kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, engelsiz demeden lütfen bu tesisleri kullanın” ifadelerini kullandı.



“Bir takım çalışmalar yapıyorlar”


Bir gencin “Futboldaki yabancı kuralı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna da cevap veren Bakan Kasapoğlu, “TFF’nin yetkisinde bir konu. Özerk bir yapı. Onlar bir takım çalışmalar yapıyor bu konuda. Son durumu onlarla konuşmamız gerekiyor. TFF Başkanımız değişti. Bir başkan vekili var. Daha sonra seçim olacak. Bir takım çalışmalar yapıyorlar. Alt yapıları geliştirmelere yönelik çalışmaları var. Tribündeki ve sahadaki şiddete yönelik çalışmaları var. Federasyonumuz bu konularda bir takım çalışmalar yapıyor. Kamuoyunun da değişik görüşleri var. Onları da eminim ki dikkate alıyorlar” açıklamasında bulundu.


Soruların ardından Bakan Kasapoğlu gençlerle toplu fotoğraf çekildi. Programa, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ve çok sayıda genç katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 22:47
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