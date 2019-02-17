Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Beko'ya tebrik mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nın final maçında Anadolu Efes'i 80-70 yenen Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde karşılaşan iki değerli kulübümüz Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, basketbolseverlere heyecan verici bir karşılaşma yaşattı. Her iki takım da son dakikaya kadar ter dökerek başarılı bir mücadele örneği sergiledi. Rakibini 80-70 mağlup ederek kupanın sahibi olan Fenerbahçe Beko takımının sporcularını, teknik ve idare heyetini gönülden tebrik ediyorum. Sahada fair play ruhunu göstererek bizlere unutulmaz bir final maçı yaşatan her iki takıma da teşekkür ediyor, bu güzelliklerin spor camiamızda artarak devam etmesini diliyorum."