Bakan Kasapoğlu'ndan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Bakan Kasapoğlu mesajında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engelli bireylerin haklarına adil bir şekilde kavuşmaları konusundaki toplumsal farkındalığa katkı sağlamasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın engelli bireylerin sosyal ve fiziksel şartlarının iyileştirilmesi için yoğun çalışmalar yaptığını belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylıkla sürdürebilmeleri adına çalışmalar yapmak bizim için yalnız bir günün değil, her günün önemli gündem maddesidir. Sporda engelleri kaldırmak, engelli bireylerimizi sporla sosyal hayata adapte etmek, yurt, gençlik merkezi ya da spor tesislerimizde ve düzenlediğimiz faaliyetlerde bütün bireylerimizin hakkını adil biçimde gözetmek, 'önce insan' şiarı ile hizmet eden bakanlığımızın en büyük önceliklerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, açıklamasında görüşlerini paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu tesisleşme hamlesi ile inşa ettiğimiz tesislere engelli bireylerimizin kolay erişim sağlamaları için ulaşım alternatifleri geliştirerek, spora katılımın önünde yükselen bütün engelleri aşıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak engelli sporcularımızın döktüğü alın teri, bizim için her türlü zorluğa rağmen yılmadan, yorulmadan, yeni baştan işe koyulmanın motivasyon kaynağıdır. Onlardan aldığımız ilhamla doğan her yeni günü, yeni hizmet kapılarını aralamak için bir vesile sayıyoruz. Engelli bireylerimizin sporun birleştirici ve iyileştirici gücünden faydalanarak hayata dört elle sarılmaları, bizim de yarınlara dair umudumuzu artırmaktadır. İnancım odur ki sporu hayatının önemli bir parçası kılan bireylerimizin her birinde sarsılmaz bir inanç ve özveri mevcuttur. Ay-yıldızlı armamızı göğüslerinde şerefle taşıyan engelli sporcularımız, başarıya giden her adımlarında tarihe hepimiz için yeni bir gurur sayfası eklemektedirler. Yakın tarihte, Ampute Futbol Milli Takımı'mızın kaptanı Osman Çakmak, dünya ikincisi olduğumuz final maçında penaltıyı kaçırdığı için özür dilerken, 'Türk halkı hakkını helal etsin.' sözlerindeki tevazu ve alçak gönüllülükle hepimizi derinden etkilemiştir. Ülkesini onun kadar sevenler için hayatta hiçbir engelin bulunmadığını bize en güzel şekilde anlatmıştır."

"Engellilerimiz için çok önemli ve anlamlı olan bu özel günde daima kendilerinin yanında olacağımıza dair kararlılığımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum." şeklinde görüş belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bu yolda ne kadar emek sarf etsek azdır. Engelli bireylerimizin her biri mutlu, konforlu ve kolay bir hayat standardına kavuşuncaya kadar gayretlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Amacımız, engelli bireylerimiz için çok daha fazla çalışmak ama aynı zamanda çözüm ortağı olarak kendileriyle yol arkadaşlığı yapmaktır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, dünyayı bütün bireyler için yaşanabilir kılmak, engelleri aşmak ve sevgiyle kuşanmak için bir vesile olmasını temenni ediyorum."