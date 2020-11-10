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Aktüel Bakan Kasapoğlu'ndan 10 Kasım mesajı:
Aktüel

Bakan Kasapoğlu'ndan 10 Kasım mesajı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan ve büyük devlet adamı Gazi Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82'nci yılında rahmet ve hürmetle yad ediyorum" - "Tüm dünyanın takdirini kazanmış bir lider olan Gazi Mustafa Kemal'i iyi anlamalı ve gençlerimize anlatmalıyız"

Yeniakit Publisher
2020-11-10 11:36:34 -
Bakan Kasapoğlu'ndan 10 Kasım mesajı:

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve hürmetle andı.

Bakan Kasapoğlu, Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajına, "Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan ve büyük devlet adamı Gazi Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82'nci yılında rahmet ve hürmetle yad ediyorum." ifadeleriyle başladı.

Atatürk'ün tüm dünyanın takdirini kazanmış bir lider olduğuna işaret eden Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin tüm fertleriyle topyekûn bir mücadele verdiği Kurtuluş Savaşı'nı zafere ulaştıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizden aldığı güçle büyük başarılara imza atmış, dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Tüm dünyanın takdirini kazanmış bir lider olan Gazi Mustafa Kemal'i iyi anlamalı ve gençlerimize anlatmalıyız. Gazi'nin önderliğinde aziz milletimizin verdiği istiklal ve istikbal mücadelesini unutmadan, birlik ve beraberlik içerisinde yakılan o meşaleyi gençlerimize emanet etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bu cennet vatanı bizlere emanet eden, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha hürmetle, rahmetle yad ediyorum. Ruhu şad olsun."

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