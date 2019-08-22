0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu: “Voleybolda bizleri çok güzel başarıların beklediğine inanıyorum”

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın antrenmanını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Voleybolda hem ev sahipliği yağacağız hem de en güzel şekilde sizlerle birlikte mücadele edeceğiz” dedi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 19:12
Bakan Kasapoğlu: “Voleybolda bizleri çok güzel başarıların beklediğine inanıyorum”

2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın antrenmanını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Voleybolda hem ev sahipliği yağacağız hem de en güzel şekilde sizlerle birlikte mücadele edeceğiz” dedi.


Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara’da düzenlenecek olan 2019 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımının antrenman yaptığı Ankara Arena’da ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, “Bu şampiyonadan ülkemizi ve milletimizi mutlu ederek çıkacağız” diye konuştu.



“Sizlerin başarısı bizim göğsümüzü kabartıyor”


Kadın A Milli Voleybol Takımı ile her zaman övündüğünü ve gurur duyduğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Sizlerin başarısı bizim göğsümüzü kabartıyor. Bu şampiyonadan ülkemizi ve milletimizi mutlu ederek çıkacağız. Buna inanıyoruz. Tüm branşlarımızda olduğu gibi voleybolda da güzel gelişmeler var. Güzel bir ekip var. Cumhurbaşkanımız bu anlamda bizlerin en büyük motivasyon kaynağı” ifadelerini kullandı.



“Spor organizasyonları noktasında çok ciddi mesafeler kat ettik”


Son yıllarda Türkiye’ye verilen spor organizasyonlarına da değinen Bakan Kasapoğlu, “Ülke olarak spor organizasyonları noktasında çok ciddi mesafeler kat ettik. Geçen hafta İstanbul’da Süper Kupa finaline ev sahipliği yaptık. Voleybolda hem ev sahipliği yağacağız hem de en güzel şekilde sizlerle birlikte mücadele edeceğiz. Ülkemiz çok güçlü bir şekilde bu şampiyonayı bitirecek. Sonraki süreçte ise olimpiyatlarla ilgili kota mücadelemiz olacak. Onun içinde sizlere başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.



“Voleybolda bizleri çok güzel başarıların beklediğine inanıyorum”


İyi bir ev sahibi olmanın yanında başarılı da olacaklarına inandığını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:


“Amacımız ülkemizi hem bir spor ülkesi hem de spordaki başarılarımızı daha yukarılara taşıyıp bu süreci taçlandırmak. Sizler hem voleybolda hem de diğer branşlardaki sporcularımıza kişiliklerinizle, başarılarınızla çok güzel şekilde yol çiziyorsunuz. Voleybolda bizleri çok güzel başarıların beklediğine inanıyorum. İyi bir ev sahibi olmanın yanında en güçlü en başarılı şekilde ayrılacağız. Hep beraber olacağız yüreklerimiz bir atacak. Sizleri tribünde ve ekran başında destekleyeceğiz. 82 milyon Türkiye vatandaşıyla bir ve beraber olalım. Bu şampiyona ve bundan sonra da sizlerin yanınızdayız. Sizden sonraki kuşakların yanındayız. Ortaokullarda, liselerde voleybola gönül vermiş gençlerimiz yetişiyor. Sizlerde onların büyükleri olarak onlara rol model olacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum.”


Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından takımla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra tribüne geçerek Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte antrenmanı izledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 19:12
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pakdemirli, Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale açıklaması
    1. Bakan Pakdemirli, Çekirdeksiz kuru..
    2. Esed ve Rusya Han Şeyhun'u ele..
    3. Bağdat yönetimi, Haşdi Şabi..
    4. Sakarya polisi, 104 kişiyi dolandıran..
    5. Başkan Erdoğan 4 ülkenin Ankara..
    6. Rum basını 'Lefkoşa' detayını duyurdu:..
    7. FOX Tv'den Fatih Portakal'a büyük şok!
    8. Bakan Kasapoğlu: “Voleybolda bizleri..
    9. Türk inşaat sektörü dünyada ikinci..
    10. "ABD Basra Körfezi’nde güvensizlik..
    11. Vali Yavuz’dan Rektör Akdoğan’a ziyaret
    12. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    13. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 5..
    14. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    15. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    16. ABD Ankara Büyükelçiliği sosyal..
    17. Balıkesir’deki kazada polis memuru..
    18. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere..
    19. Eskişehirspor’un kulüp eşyaları..
    20. Görevden uzaklaştırılan Bedia Özgökçe..
    21. Polonyalı turistlerin üzerine yıldırım..
    22. Zanka'dan şampiyonluk mesajı
    23. Voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı
    24. Vali Cüneyt Epcim: “Projenin aksayan..
    25. Kemal Kılıçdaroğlu Arnavutluk'ta Tomor..
    26. Dünya Yakın Savunma Federasyonu,..
    27. Gündemi sarsacak ifadeler!..
    28. Camide büyük alçaklık! Tutuklandı
    29. Yaşlı kadını çamaşır asarken yılan..
    30. AFAD ekipleri su kanalında altın..
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal