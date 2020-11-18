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Aktüel Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir, Budapeşte'de ziyaretlerde bulundu
Aktüel

Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir, Budapeşte'de ziyaretlerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:28:19 -
Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir, Budapeşte'de ziyaretlerde bulundu

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı öncesi başkent Budapeşte'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu ve Özdemir'e ziyaretlerinde TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, başkan vekili Mehmet Baykan, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, genel sekreter Kadir Kardaş, TFF Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Ali Güven, Bakan Kasapoğlu'nun eşi Betül Kasapoğlu, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ve Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Adnan Polat eşlik etti.

Türk-Macar dostluğunun simgesi olan Gül Baba Türbesi'ni ve tarihi Budin Kalesi'ni gezen heyet, ardından Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret ederek Oktay'ın ev sahipliği yaptığı yemeğe katıldı.


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