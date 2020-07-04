  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Kasapoğlu Sakarya'daki patlama alanını inceledi

Yeniakit Publisher
2020-07-04 15:37:49 -
Bakan Kasapoğlu Sakarya'daki patlama alanını inceledi

KOCAELİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlamanın meydana geldiği fabrikada inceleme yaptı.

Patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın Akyazı ilçesindeki cenaze törenine katılan Kasapoğlu daha sonra olay yerine geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin eşlik ettiği Kasapoğlu, burada AFAD görevlilerinden olaya ilişkin bilgi aldı.

Ana patlamanın yaşandığı ve büyük bir çukurun oluştuğu noktayı gezen Kasapoğlu, incelemesinin ardından olay yerinden ayrıldı.

Öte yandan, fabrika sahası içerisinde yer alan yapıların çatılarının çöktüğü, duvarların yıkıldığı ve camların patladığı görüldü. Ayrıca, servis araçlarında da hasar oluştuğu gözlendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı