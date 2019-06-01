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Bakan Kasapoğlu: "Finansal fair play şartlarına hakim olmalıyız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara’da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan seçimli genel kurul toplantısında finansal fair play şartlarına vurgu yaptı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:36
Bakan Kasapoğlu: "Finansal fair play şartlarına hakim olmalıyız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ankara’da düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu’nun Olağan seçimli genel kurul toplantısında finansal fair play şartlarına vurgu yaptı.


Bakan Kasapoğlu, “Zorlu süreçleri başarıyla özveriyle yürüten Yıldırım Demirören, Hüsnü Güreli ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunuyorum. Sorumluluklarımızın çokça arttığı bir dönemi yaşıyoruz. Futbol içerisinde rakamlar artık milyar dolarlar seviyelerinde. Futbol ekonomisi bir ihtisas bir uzmanlık alanı olarak etkin çalışmalarla önümüzde duruyor. Bu büyüklüğün içini dolduracak, bu global oyunda ki varlığımızı arttıracak yapısal değişimlere her geçen gün ihtiyaç duymaktayız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde, devrim niteliğinde çok bir tesisleşme söz konusu. Bu çerçevede tesis noktasında ki eksiklerimizi hemen hemen tamamlamış bulunmaktayız. Avrupa’nın en modern tesisleri ve statları ülkemizde. Bu çaba bu değişim uzak yakın herkesi cezbediyor. Bugün Türkiye başta UEFA olmak üzere uluslararası anlamda organizasyonlar bakımından kabul görüyorsa ortaya konulan çabaların katkısı çoktur. Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi finali gibi önemli organizasyonların Türkiye’de gerçekleştirilmesi Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu çabaların neticesidir. Fırsatların böylesine lehimize olduğu bir dönemde atılımların bizim daha çok gündemimizde yer alması gerekirken maalesef kısır tartışmalarla enerjimizi yormaktayız. Umut ediyorum bundan sonra ki süreçlerde camia olarak daha çok birlikte çalışmak uğruna ve başarıya odaklanan stratejilere çok daha fazla zaman ayırır ve bu dönüşümü gerçekleştiririz” dedi.


Yönetim hatalarıyla büyük borçlanmaların oluştuğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu şöyle konuştu;


“Bu durum bütün kulüplerimizi içine alan bir girdaba dönüşmüştür. Futbolumuzun idari, mali ve sportif anlamda gerçekçi yöntemlerle uluslararası bakış açsına uygun strateji ve planlarla mutlaka şekillendirilmesi gerekiyor. Finansal fair play şartlarına hakim olmalıyız Nitelikli ve doğru yöneticilerle birlikte bu sorunları birliğimiz beraberliğimizi esas alarak aşmalıyız.”


Milli takıma da değinen Mehmet Kasapoğlu, “Milli takımımız göz bebeğimiz. 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılabilmek için oynuyorlar. Şenol hocamızın ve futbolcularımızın bu zorlu süreci başarıyla taçlandıracaklarına gönülden inanıyoruz.” İfadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 14:36
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