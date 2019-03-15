0553 313 94 23

Bakan Kasapoğlu: “100. yıl kutlamaları için çok ciddi hazırlıklar içerisindeyiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr.

15 Mart 2019 Cuma 21:58
Bakan Kasapoğlu: “100. yıl kutlamaları için çok ciddi hazırlıklar içerisindeyiz”

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’nda, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek 100. yıl kutlamaları için çok ciddi hazırlıklar içerisinde olduklarını söyledi.


Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının kutlanacağı 100. yıl etkinlikleri hakkında bilgi almak için Samsun’a geldi. Samsun’da ilk olarak Yabancılar Pazarı esnafı ile bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, Samsun Valiliğine gelerek, Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıldı. Toplantıdan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, kutlamalar hakkında önemli bilgiler verdi.



“100. yıl kutlamaları için çok ciddi hazırlıklar içerisindeyiz”


100. yıl kutlamalarının çok coşkulu bir biçimde geçeceğinin altını çizen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılı münasebetiyle çok ciddi bir hazırlık içerisindeyiz. Bu hazırlıklar, Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde çok önemli hazırlıkları bir aşamaya getirdik. Bu çerçevede Samsun’da koordinasyon toplantımızı icra ettik. İnşallah dolu dolu bir kutlama ve etkinliklerle geçiririz. Bir sonraki 100. yıl çerçevesinde de önemli izler bırakarak, gençlerimizi, çocuklarımızı bu noktada daha bilinçli şekilde donatacağımız çok anlamlı bir hazırlık içerisindeyiz. Bunları da aşama aşama harekete geçireceğiz. Samsun Valiliğimizin, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızla beraber yapacağımız pek çok çalışma var. Gençlerimizle ilgili, sanat, spor, kültür ve eğitim camiamızla ilgili çok güzel etkinlikler planlıyoruz. Bu noktada destekleri, katkıları ve himayeleri nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımızı sunuyorum. Yıl içerisinde çok güzel etkinlikleri aşama aşama hep birlikte yaşayacağız. Özellikle 19 Mayıs haftasında da daha yoğunluklu bir programı hep birlikte icra edeceğiz. Bu kutlamaların ülkemiz, gençlerimiz ve yarınlarımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum” dedi.



Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamaların ardından İlkadım Belediyesi Derebahçe Tesislerinde düzenlenen Of-Çaykara Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği buluşmasına katıldı. Burada da kısa bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, 31 Mart sürecinin çok başarılı geçirilmesi gerektiğini söyledi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Samsun Gençliği ile Demokrasi Buluşması Toplantısı’na katılmak için salondan ayrıldı.


Bakan Kasapoğlu’nun Samsun’daki programlarına ayrıca Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir ve protokol üyeleri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 21:58
  1. doğa
  2. kültür
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Çapa eleştirilere tepki gösterdi
    1. Fuat Çapa eleştirilere tepki gösterdi
    2. GÜNCELLEME - Adana merkezli 8 ildeki..
    3. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    4. Şanlıurfa’da sağanak yağmur caddeleri..
    5. Namaz kılan cemaatin ayakkabılarını..
    6. Ömer Çelik: “Dünyanın gözdesi Bodrum..
    7. "Urla Belediyespor, Mersin Büyükşehir..
    8. Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki..
    9. İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş..
    10. Fransa'da öğrencilerden iklim..
    11. Silahla vurulan adam kanlar içinde..
    12. Gambiya'da kabine değişikliği
    13. Kahramanmaraş'taki trafik kazası..
    14. Bakan Kurum "Rizeliler Hemşehri..
    15. Türkiye'den Yunanistan'ın Ege..
    16. GÜNCELLEME - Antalya'da ormanlık..
    17. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    18. Kulüpler Dünya Kupası'na yeni format
    19. Fenerbahçe Boks Şubesi sporcuları yarı..
    20. Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi..
    21. Genelkurmay çatı davası
    22. Trabzonspor'dan flaş CAS açıklaması!
    23. Fenerbahçe-Sivasspor maçında Çanakkale..
    24. Tunus'taki bebek ölümlerine..
    25. Bakan Kasapoğlu: “100. yıl kutlamaları..
    26. İstanbul köprüleri kolon kanseri..
    27. Son kez yemekte bir araya geldiler
    28. ABD, AB ve Kanada'dan Rusya'ya yeni..
    29. Bakan Varank: Yerel ile genel uyum..
    30. "Karayılan ile Bayık hayvanının..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı