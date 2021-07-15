Bakan Karaismailoğlu: Ulaşıma kapalı yol yok

Yeniakit Ankara

Karaismailoğlu, “Ana yollar bakımından hasarlı yollarımız var ama ulaşıma kapalı yolumuz yok. Arkadaşlarımız, buradaki tüm ekipler, ekipmanları ile birlikte canla başla çalışıyorlar. En kısa sürede afetin izlerini ortadan kaldırmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte, sel felaketinden etkilenen Rize'de incelemelerini sürdürmeye devam ediyor. Dün Rize’de yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye giden ve gece 02.00’den bu yana yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, “Ana yollar bakımından hasarlı yollarımız var ama ulaşıma kapalı yolumuz yok” ifadelerine yer verdi.

“Ana yollar bakımından ulaşıma kapalı yolumuz yok”

Rize’de yaşanan sel felaketinin ardından Muradiye, Güneysu, Madenli ve Büyük köylerine geçmiş olsun dileklerinde bulunup hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet dileyen Bakan Karaismailoğlu, basına yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi: “Ana yollar bakımından hasarlı yollarımız var ama ulaşıma kapalı yolumuz yok. Köy yollarımızda sıkıntılar var. Arkadaşlarımız, buradaki tüm ekipler, ekipmanları ile birlikte canla başla çalışıyorlar. Yakın zamanda tüm köy yollarımızı da inşallah açacağız; ulaşamadığımız yer kalmayacak. İletişim konusunda kısmen bazı yerlerde sıkıntılarımız var. Tabi elektrik kesintileri nedeniyle de oluşan sıkıntılar var. Hepsini çözmek için çalışıyoruz. Seyyar ekiplerimizde bölgedeler. En kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz.”