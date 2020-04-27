Bakan Karaismailoğlu, Kazakistan Altyapı Bakanı Atamkulov ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Atamkulov ile telefon görüşmesi yaptı. İki bakan, ulaştırma alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin korona virüs salgınından en az şekilde etkilenmesi ve ilişkilerin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi noktasında mutabakata vardı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanı Beibut Atamkulov ile ikili ilişkiler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Karaismailoğlu, görüşmede yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde Türkiye olarak bir yandan hastalığın kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterirken, diğer yandan da ekonominin salgın sürecinden en az zararla etkilenmesi için çalıştıklarını vurguladı. Salgının yayılmasını önlemek için alınan sağlık tedbirlerinin sonuçlarını görmeye başladıklarını anımsatan Bakan Karaismailoğlu, tedbirleri azaltmadan uluslararası ulaştırma faaliyetlerinin devamını sağlamaya çabaladıklarını anlatarak, “İlgili diğer bakanlıklarımızla koordineli şekilde bazı tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Köklü bir geçmişe dayanan ve kardeşlik ilişkimiz olan Kazakistan ile ikili ilişkilerimize büyük önem atfettiğimiz malumlarıdır. Bu çerçevede ulaştırma alanındaki ilişkilerimizin korona virüs salgınından en az şekilde etkilenmesi amacıyla elimizden gelen tüm çabayı göstermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Kazakistan ile Türkiye arasındaki iş birliklerinin korona virüs tedbirleri kapsamında istikrarlı bir şekilde sürdürülmesinin önemine işaret edilerek, ilişkilerin karşılıklı olarak geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.