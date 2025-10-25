Bakan Kacır’dan kararlı duruş! Türk dünyası için teknoloji hamlesi başlatıldı

Bakan Kacır, toplantı marjında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakyt Sydykov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Türk dünyasında sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma hedefleri ele alındı.

TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK VE BÖLGESEL KALKINMA

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dünyasının teknolojik bağımsızlığı ve kalkınması için iş birliği çalışmalarının süreceğini belirtti. Kacır, “Türk Dünyasının teknolojik bağımsızlığı ve kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.