  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Bakan Kacır’dan kararlı duruş! Türk dünyası için teknoloji hamlesi başlatıldı
Gündem

Bakan Kacır’dan kararlı duruş! Türk dünyası için teknoloji hamlesi başlatıldı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Bakan Kacır’dan kararlı duruş! Türk dünyası için teknoloji hamlesi başlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 2. Sanayi, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Kacır, burada yaptığı açıklamada Türk dünyasının teknolojik bağımsızlığı için yoğun çalışmalar yürüttüklerini vurguladı ve iş birliğinin daha da güçlendirileceğini belirtti.

Bakan Kacır, toplantı marjında Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Bakyt Sydykov ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile bir araya geldi. Görüşmelerde, Türk dünyasında sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, ortak projelerin geliştirilmesi ve bölgesel kalkınma hedefleri ele alındı.

TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIK VE BÖLGESEL KALKINMA

Bakan Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk dünyasının teknolojik bağımsızlığı ve kalkınması için iş birliği çalışmalarının süreceğini belirtti. Kacır, “Türk Dünyasının teknolojik bağımsızlığı ve kalkınması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Teknoloji devlerinden ortak hamle! Galaxy XR sahneye çıktı
Teknoloji devlerinden ortak hamle! Galaxy XR sahneye çıktı

Teknoloji

Teknoloji devlerinden ortak hamle! Galaxy XR sahneye çıktı

O saat devi çöktü: Teknoloji devlerinin gölgesinde kalan marka iflas koruması talep etti
O saat devi çöktü: Teknoloji devlerinin gölgesinde kalan marka iflas koruması talep etti

Ekonomi

O saat devi çöktü: Teknoloji devlerinin gölgesinde kalan marka iflas koruması talep etti

Çığır açan teknoloji: Karşınızda motorlu ayakkabı
Çığır açan teknoloji: Karşınızda motorlu ayakkabı

Teknoloji

Çığır açan teknoloji: Karşınızda motorlu ayakkabı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23