Bakan Kacır açıkladı! Türkiye Avrupa’da birinci
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, elektrikli otomobiller için üretilen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa’da birinci olduğumuzu açıkladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Elektrikli araç başına düşen hızlı şarj istasyonu sayısında Avrupa'da birinciyiz." İfadelerini kullandı.
Bakan Mehmet Fatih Kacır’ın açıklamalarından önemli başlıklar;
"Geliştirdiğimiz milli hava-hava füzeleri Gökdoğan ve Bozdoğan, İHA ve insansız deniz aracı platformlarından atılabilecek yeni nesil füze ailesi Kuzgun, 2024'te Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine eklenecek"
"Türkiye'nin milli haberleşme uydusu Türksat-6A'nın testlerini büyük ölçüde tamamladık."
"(KOSGEB) Yılbaşından bu yana 61 bin işletmeye 5,2 milyar lira destek sağladık. KOBİ Finansman Destekleri ile 4,5 milyar liralık kredi hacmi oluşturduk. 3 bini kadın, 4 bin 600’ü genç girişimci olmak üzere 8 bin yeni işletme kurulmasını sağladık."
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