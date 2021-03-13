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Aktüel Bakan Hulusi Akar'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
Aktüel

Bakan Hulusi Akar'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin üstün nitelikli tıp personeliyle güçlü sağlık altyapısını bir araya getirerek kaliteli bir sağlık hizmeti ortaya koyduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 18:18:00 -
Bakan Hulusi Akar'dan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akar, mesajında, vatanın her köşesinde 84 milyon vatandaşa sağlık hizmeti sunmak için fedakarlık ve kahramanlıkla görev yapan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı en içten duygularıyla kutladığını belirtti.

Bireylerin ve toplumların sağlığının korunması için en önemli görevi tıp camiasının değerli personelinin üstlendiğini vurgulayan Akar, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sürecinde sağlık personelinin mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığını ve salgının Türkiye'deki etkisinin azaltılması noktasında en büyük pay sahibi olduğunu ifade etti.

Akar, sağlık personelinin bu süreçte gösterdiği büyük çaba, gayret ve fedakarlıkların her türlü takdirin üzerinde olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Türkiye, üstün nitelikli tıp personeli ile güçlü sağlık altyapısını bir araya getirerek kaliteli bir sağlık hizmeti ortaya koymuş, dünya ülkeleri ile kıyaslandığında bu mücadelede çok başarılı bir sınav vermiştir. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle kutsal vazifelerini yerine getirirken hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımızı, ebediyete intikal eden sağlık personelimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Sağlık alanında ülkemize ve insanımıza katkı sağlayan emekli ve çalışan tüm tıp camiasına bir kez daha özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum."

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