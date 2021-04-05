Bakan Hulusi Akar'dan 104 amiral eskisi için flaş açıklama!
Milli Savunma Bakanı Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti. Akar görüşmede açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ile emekli subay ve astsubayların temsilcisi TESUD ve TEMAD yönetimini kabul etti. Akar görüşmede açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar'ın açıklamalarından satırbaşları;
Bildirinin demokrasimize zarar vermekten, personelin moralini olumsuz etkilemekten, düşmanlarımızı sevindirmekten başka işe yaramadığı açıktır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarılarını görmeyen, görmek istemeyen, hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir.
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