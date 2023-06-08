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Siyaset Bakan Hakan Fidan Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü
Siyaset

Bakan Hakan Fidan Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Yeniakit Publisher
2023-06-08 20:30:00 -
Bakan Hakan Fidan Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı.

Ayrıca Bakan Kuleba, Bakan Fidan’ı Ukrayna’ya davet etti.

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