Bakan Gürlek’ten net mesaj: Ucu nereye giderse gitsin demir yumruğu indiriyoruz!

Çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye gelen Gürlek, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürlek, helal kazancın, alın terinin, emeğin ve hizmetin sembolü Kayseri'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Adil ve etkin işleyen bir yargı sisteminin, devletin kurumsal kimliğinden toplumun her kesimine kadar sirayet eden, milletin geleceğini besleyen en önemli hayat damarlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, "Bağımsız ve tarafsız bir yargı kurumunun varlığı, devletin güçlü sütunlar üzerinde yükselmesinin temel şartlarından biridir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yargı sistemimiz vatandaşlarımızın haklarını arayacağı en güçlü liman olmalıdır." diye konuştu.

Gürlek, şehirleri gezdiklerini, sorumluluklarındaki fiziki, adli işleyişi yerinde incelediklerini, vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğini daha ileri seviyeye taşıyabilmek için büyük gayret ve samimiyetle çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Son aylarda yürütülen kamusal mücadeleye herkesin şahit olduğuna dikkati çeken Gürlek, "Bakanlığımız ve diğer paydaş kurumlarımızla olağanüstü işbirliği içerisinde, suçun, suçlunun, yolsuzluğun, yolsuzlukların ucu nereye dokunursa dokunsun devletimizin demir yumruğunu indiriyoruz. Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi yani toplumumuzun her kesimini korumayı, gözetmeyi ve onlara umut dolu yarınlar bırakmayı asli görevimiz olarak görüyoruz. Kanunların bize verdiği tüm yetkileri bu anlayışla kullanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Suç ve suç örgütleriyle mücadelede kararlılık vurgusu

Mecliste yargı paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktaran Bakan Gürlek, kısa süre içinde kanunlaşmasını ümit ettiklerini ifade etti.

Suçlularla mücadelelerinin süreceğini vurgulayan Gürlek, "Kayseri'mizden sizlere ve bütün Türkiye'ye açıkça ifade etmek isterim ki suçlular ve suç örgütleri işledikleri her türlü yasa dışı faaliyet sebebiyle hukukun üstünlüğü karşısında hesap vermek zorundadır. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ve kolluk kuvvetlerimiz her türlü suça ve suç örgütlerine yönelik operasyonlarını kararlılıkla sürdürmektedir. Vatandaşlarımıza devletimizin bu kararlı duruşuna verdiği destekten dolayı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Milletimizden aldığımız geri dönüşler de oldukça memnuniyet verici durumdadır." değerlendirmesinde bulundu.

Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak ticaret ve sanayi sektörünün, esnaf ve sanatkarların çalışma hayatında karşılaştıkları hukuki sorunlara yönelik düzenlemeler üzerinde çalışmalar yürüttüklerini, eksikliklere çözüm üretmeyi hedeflediklerini, bu noktada sivil toplum kuruluşları ve oda başkanlıklarıyla istişare halinde olduklarını kaydetti.

Kayseri Bölge İdare Mahkemesinin faaliyete geçtiğini anımsatan Gürlek, böylece idari yargıda özellikle vatandaşların yargıya erişiminin kolaylaştığını, adalet hizmetlerinin önemli ölçüde etkinleştiğini dile getirdi.

Yargı teşkilatının kurumsal kapasitesini güçlendirecek çalışmalar yürüttüklerini anlatan Gürlek, "Bizim derdimiz kendisini imtiyazlı görenlerin hukuku, seçkinlerin ayrıcalığı ya da güçlerin üstünlüğü değil, bizim derdimiz mazlumların, yalnızların, kimsesizlerin ve varsa adaletten umut kesmiş vatandaşlarımızın gönlüne dokunmak, onların vicdanını rahatlatmak ve kimsesizlerin kimsesi olmaktır." dedi.

- Faili meçhul dosyalardaki ailelerle görüşülüyor

Yakın zamanda faili meçhul suçlara ilişkin bir büro kurduklarını hatırlatan Bakan Gürlek, "Özellikle aydınlatılmamış dosyaların üzerine titizlikle gitmek, vatandaşlarımızın hukukunu, adaletin beklentisini ve vicdanları sonuna kadar korumak için bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz. Bu konularda mağdur ailelerimizle sürekli temas içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Gürlek, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde fikren ve belirli bir olgunlaşmaya erişildiğini, millete yukarıdan bakmayan, vatandaşla göğüs hizasında temas kuran bir yönetim anlayışını kendilerine düstur edindiklerini söyledi.

Türk milletinin yeni ve sivil bir anayasa beklentisinin zirveye ulaştığını vurgulayan Gürlek, şöyle devam etti:

"Sistemde yaşanan aksaklıkların, hukuk dışı müdahalelerin ve vatandaşlarımızdaki memnuniyetsizliğin temel sebeplerinden biri sağlıklı işleyen, kuşatıcı ve çağın gereklerine ihtiyaç veren bir anayasanın eksikliğidir. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin, Türk milletine olan boynunun borcudur. Milletimize yıllar boyunca dayatılan, her gelenin içine bir şey eklediği, her gelenin içinden bir şey çıkardığı mevcut anayasa artık işlevini yitirmiş durumdadır. Devletin inşası, korunması ve milletimizin geleceği açısından ciddi riskler barındırmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi yeni bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuku hem demokrasiyi hem devleti hem de milleti aynı anda koruyacak üstün bir hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır. Biz bu konuyu her türlü siyasi matematik hesabının üstünde, zihnimizde reform gündemimizin en üst sıralarında tutmaya devam edeceğiz."

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Gürlek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.