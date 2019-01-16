Bakan Gül'den süresiz nafaka açıklaması!

100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan ancak henüz düzenleme yapılmayan süresiz nafaka ile ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den önemli açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde açıklanan 100 Günlük Eylem Planı içinde yer alan ve 10 Ekim 2018 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı tarafından ortak düzenlenen çalıştay sonucu açıklanacağı duyurulan süresiz nafaka ile ilgili kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

"Mağduriyetlerin kaldırılması için..."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, dün akşam katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Gül'e süresiz nafaka ile ilgili sorulan soruya "çalışma yapıldığını" belirtti. Bakan Gül "Süresiz nafaka konusunda bir çalışma yapıldığını, mağduriyetlerin kaldırılması için yapılacak düzenlemelerin yeni mağduriyetler doğurmaması gerektiğini" ifade etti.