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Siyaset

Bakan Gül duyurdu: Duruşmalar 15 Haziran'a ertelendi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında duruşmaların ertelendiği tarihin 15 Haziran 2020'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

2020-04-28 14:27:00 - 2020-04-28 14:29:37
Bakan Gül duyurdu: Duruşmalar 15 Haziran'a ertelendi

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının yedincisi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bakan Gül, "Duruşmaların ertelendiği tarih 15 Haziran'a kadar uzatılmıştır." dedi.

Gül, "4 ayrı cezaevinden 120 tutuklu ve hükümlüye Kovid-19 tanısı konuldu, tamamı hastanelerde tedavi altında, sağlık durumları iyi." diye konuştu.

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