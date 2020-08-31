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Aktüel Bakan Gül: "Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır."
Aktüel

Bakan Gül: "Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-08-31 11:20:16 -
Bakan Gül: "Adalet beklentisi karşılanmış, adalet ihtiyacı tatmin edilmiş bir toplum, hukukun üstünlüğünün de güvencesi ve bekçisi olacaktır."
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