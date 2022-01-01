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Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan sürpriz ziyaret
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan sürpriz ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022 yılının ilk gününde İstanbul'da bulunan hastaneleri ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 12:20:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan sürpriz ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla İstanbul'da Anadolu Yakası 112 Ambulans Komuta Merkezinde girdi. Bakan Koca buradan Zeynep Kamil Hastanesi'ne görüntülü bağlanarak, yılın ilk bebeklerinin ailelerini tebrik etti.

Bakan Koca, ardından hastane ziyaretlerine başladı. Koca, gece yarısından sabah saat 07.00'ye kadar Anadolu ve Avrupa yakasındaki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinin acil servislerini dolaştı.

Yılbaşı gecesi nöbette olan sağlık çalışanlarının yeni yılını kutlayan Koca, hastaların sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı ve onlarla sohbet etti.

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Yorumlar

Salih

Ne dedi o, ne dedi size bu. Ne dedin sen bunlara, miktar söyledi mi. Yok efendim, hiç söylermiyim.
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