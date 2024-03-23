Bakan Fahrettin Koca resmen açıkladı! Hastane randevularında yeni dönem

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alıp gelmeyen hastalar hakkında konuşan Bakan Koca, vatandaşın randevularla ilgili yer yer birtakım sorunlar yaşadığını bildiklerini, sorunun özellikle yan dal branşlarda olduğunu belirtti.

"Özellikle bazı branşlarla ilgili bu sorunun daha belirgin olduğunu biliyoruz"

Yoğun çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Koca, şunları söyledi:

"Yan dal uzmanlık dahil olmak üzere kanun değişikliği yapılarak ve en son geçen ay yapılan imtihanla yüzde 100’e yakın doluluk söz konusu oldu. Yer yer yaşadığımız bu sorunlarla birlikte vatandaşımızın da bize destek olmasını bekliyoruz. Ben birkaç defa söyledim. 'Herhalde sorumlusu vatandaşımız görülüyor.' diyerek ifade edenler oldu, o anlamda söylemiyorum. Sorunun farkındayız, özellikle bazı branşlarla ilgili bu sorunun daha belirgin olduğunu biliyoruz. Bunu aşmak için çaba gösteriyoruz ve vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni yapmasını bekliyoruz."

Konuyla alakalı örnek de veren Koca, Bayrampaşa'da geçen yıl bakılan hasta sayısının yaklaşık 1 milyon 100 bin, randevuyla gelen hasta sayısının 400 bin, randevusunu aldığı halde gelmeyen kişi sayısının ise 110 bin olduğuna dikkati çekti.

"Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı..."

Bakan Koca, "Bu doğru bir şey değil. Bu noktada hassasiyet göstermeliyiz. Tedavi edilme imkanı olabilecek 110 bin hastamızın hakkı alınmış oluyor. Ödeyemeyecek olduğumuz bir haktan bahsediyorum. Hepimiz birlikte üzerimize düşeni, bizler bakanlık olarak, vatandaşımızın da bu anlamda üzerine düşeni hassasiyetle yapmasını bekliyoruz. Gelecek aydan itibaren özellikle randevusunu alıp gelmeme durumuna karşı birtakım çalışmalar yaptık, buna aşama aşama, sorunu çözene kadar devam edeceğimizi söylemek istiyorum." diye konuştu.



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