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Gündem Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte Türkiye'nin "aşı üretim üssü"
Gündem

Bakan Fahrettin Koca paylaştı! İşte Türkiye'nin "aşı üretim üssü"

Yeniakit Publisher
2024-04-25 11:41:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin görüntülerini paylaştı. Koca, ilk etabın yıl sonuna kadar açılmasının hedeflendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı öncülüğünde 50 bin metrekarelik kapalı alanla hizmet verecek olan Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezi'nin ilk etap inşaatı yakında tamamlanıyor.

En son 1998'de verem aşısı üreten ve o tarihten sonra aşı üretimine ara veren Türkiye, Kovid-19 salgınına karşı TURKOVAC aşısını geliştirerek bu alanda aşı üreten 9 ülkeden biri olmayı başardı.

İnşa çalışmaları hızla devam eden, "aşı üssü" olarak planlanan yeni Hıfzıssıhha merkezi, çeyrek asır sonra Türkiye'nin bu alanda yeniden söz sahibi olmasına olanak sağlayacak.

Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarında 50 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak merkez, aşının yanı sıra bazı genetik ürünlerin AR-GE ve üretim çalışmalarını da yürütecek.


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İlk etabın yıl sonuna kadar açılması hedefleniyor

Akıllı bina teknolojisiyle donatılacak Hıfzıssıhha-Türkiye Aşı ve Biyoteknolojik Ürün Araştırma ve Üretim Merkezinin devam eden inşa çalışmaları üç etapta ilerliyor. İlk etabın inşaatı tamamlanma noktasına gelirken, bazı araştırma, üretim laboratuvarlarını içerisine alan bölümün yıl sonuna kadar hizmete alınması hedefleniyor. Merkez inşaatının ikinci etabında ise aşı üretim tesisleri yer alacak. Üçüncü etapta cihazların montajı ve ruhsatlandırılması işlemleri yapılacak.

2028'de bağışıklama programındaki aşılar "yerli ve milli" üretim olacak

Sağlık Bakanlığı, yeni Hıfzıssıhha Merkezi ve Türkiye'de aşı üretim süreçleriyle ilgili bilgi birikimine sahip bilim insanlarıyla bilgiyi ürüne dönüştürmeyi, yerli üretim imkanlarını geliştirerek dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Öncelikli olarak çocukluk çağı bağışıklama programındaki kuduz, Hepatit A ve suçiçeği gibi üç aşının teknoloji transferiyle Türkiye'de üretimi planlanıyor. Merkezin hizmete girmesiyle, 2028’den itibaren bağışıklama programındaki aşıların %86'sının ülkemizde üretilmesi sağlanacak.

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Yorumlar

her sey üretilmeli bence

dünya standartlarında ne lazımsa ası virüs bakteri mikrop lazım olan ne varsa
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