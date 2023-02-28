Bakan Fahrettin Koca duyurdu: Kağıthane Devlet Hastanesi taşınacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke çapındaki sağlık tesislerinin depreme mukavemeti konusunda çalışmaların sürdüğünü, bu kapsamda İstanbul Kağıthane Devlet Hastanesinin, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine taşınarak hizmete devam edeceğini bildirdi.

Fahrettin Koca ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Hatay'daki sahra hastanesini ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Depremin ilk saatlerinde afetin Seviye-4 Acil Durum olarak ilan edilmesinden hemen sonra Birleşmiş Milletler'in (BM) acil yardım çağrısında bulunduğunu, verilen alarmın uluslararası dayanışma ve işbirliğine nasıl ivme kazandırdığını görmüş olduklarını aktaran Koca, öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda uluslararası ortaklarıyla çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaraların bir an evvel sarılabilmesi için uğraş verdiklerini dile getiren Koca, "Bu vesileyle, süreçte bizlere destek olan tüm dost ve kardeş ülkelere, uluslararası kuruluşlara ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkürlerimizi iletiyorum." diye konuştu.

BM'nin sağlık alanındaki uzman kuruluşu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın en üst düzeydeki yetkililerini deprem bölgesinde ağırladıklarını kaydeden Koca, şu bilgileri paylaştı:

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"Genel Direktör Sayın Tedross Adhonom ve Avrupa Bölge Direktörü Sayın Hans Kluge, ekipleri ile birlikte bizzat ziyarete geldiler, sahayı gördüler. Kendileriyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizin deprem sırasında maruz kaldığı olumsuz etkilerin yanı sıra sunduğumuz sağlık hizmetlerini ve toparlanma sürecine ilişkin planlama ve çalışmalarımızı kendileriyle paylaştık. Bu süreçte Birleşmiş Milletlerin ve Sağlık Teşkilatı'nın nasıl katkı verebileceğine ilişkin de istişarelerde bulunma fırsatı elde ettik. Bundan sonraki süreçte ekiplerimiz, belirlediğimiz öncelik alanları olan sağlık altyapısı, mobil sağlık hizmetleri, birinci basamak sağlık hizmetleri, aşılama, ruh sağlığı, çevre sağlığı hizmetleri gibi birçok kritik alanda çalışmalarına devam edecekler."

Öncelikli çalışmalar

Bakan Koca, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak deprem sürecinde ilk önceliklerinin yaralıların acil tedavisi ve ardından güvenli bölgelere nakli olduğunu belirterek, "Afet bölgesinde kullanılır durumdaki hastanelerimize ek olarak 27'si yabancı dostlarımız tarafından kurulan toplam 35 tam teşekküllü ameliyathanesi olan sahra hastanemiz ve 110 acil müdahale birimimizle yerinde sağlık hizmetini vermeye devam ediyoruz. Bu sağlık kuruluşlarımız, yaralılarımıza hızla ilk müdahalelerin yapılmasında büyük bir performans sergilemiştir. Yereldeki ekiplerimizin yanı sıra afet bölgesine sevk ettiğimiz 1253 ambulans ve 245 UMKE ekibi, sürekli görev yapmaktadır. Bunlarla birlikte 14 hava ambulansımız, Cumhurbaşkanlığımızın uçakları ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçak ve gemilerle yaklaşık bir hafta içinde 52 bini aşkın yaralımızı hızla bölge dışına naklettik." ifadesini kullandı.

İkinci aşamada bölgede bulunan depremzedelerin sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçtiklerini söyleyen Koca, 112 Acil ve UMKE ekiplerinin de yerleşim yerleri ve köyleri karış karış dolaşarak sağlık taramaları gerçekleştirdiğini, gerekli ilaçları temin ettiğini ve hijyen malzemelerini dağıttığını vurguladı.

Koca, sağlık tesislerinde "Sendromik Sürveyans"ın etkin bir şekilde takip edildiği bilgisini vererek, "Bölgedeki şebeke sularından düzenli olarak aldığımız numuneleri analiz ediyor ve sonuçlarını vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Bölge genelinde ilaçlama ve kireçleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Depremzedelerimize ve bölgede çalışan ekiplere tetanos aşılarını yapıyoruz. Aynı şekilde çocukluk çağı aşılamaları da aksamadan devam ettiriliyor. Şu ana kadar halk sağlığını tehdit edecek bir durumun ortaya çıkmamış olması bu sıkı tedbirler sayesindedir ve bundan sonrası için de bu tedbirleri sıkı şekilde sürdürmeye kararlıyız." dedi.

"Tedirgin olacak bir durum söz konusu değil"

Ülke genelindeki sağlık tesislerinin depreme mukavemeti konusunda çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları, ülke genelinde yürütülmektedir. İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir. Taşınma işlemi ise birkaç gün içinde tamamlanacaktır. Benzer çalışmalarımız devam edecektir ve bu taşınma durumlarına, ilgili hastanelere ilişkin de sizleri bilgilendirme çabası içinde olacağız.

Ayrıca bildiğiniz gibi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi hastaneleri için de hem hizmetin devamı hem kıymetli bilim insanlarımızın hizmeti devam ettirmelerini sağlamak için bir gayret ve çaba içindeyiz. Bununla ilgili de son durumu önümüzdeki birkaç gün içinde açıklamaya gayret ediyor olacağız. Vatandaşlarımızın, bu dönemde tedirgin olmamasını ve bu anlamda açıklamaları dikkatle takip etmelerini önemsiyorum. Bu anlamda vatandaşlarımızın şu an tedirgin olacağı bir durumun söz konusu olmadığını, özellikle belirtmek istiyorum."