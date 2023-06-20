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Gündem Bakan duyurdu! 1.2 milyar liralık vurguna izin verilmedi
Gündem

Bakan duyurdu! 1.2 milyar liralık vurguna izin verilmedi

Yeniakit Publisher
2023-06-20 13:52:00 - 2023-06-20 13:54:00
Bakan duyurdu! 1.2 milyar liralık vurguna izin verilmedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları neticesinde sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlayanlara operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, '4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi ve bu hesaplar arasında 1,2 Milyar TL para akışı olduğu tespit edildi. 120 şüpheli şahıs yakalandı.' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan gelen açıklama şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün titiz çalışmaları sonrasında, bir sosyal medya platformunda sanal para ticaretiyle haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi.

4 binden fazla banka hesap hareketi incelendi ve bu hesaplar arasında 1,2 Milyar TL para akışı olduğu tespit edildi.

İstanbul merkezli 37 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 120 şüpheli şahıs yakalandı.
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Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.

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