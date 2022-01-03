Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Karadeniz'de yeni keşif...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda keşif amaçlı sondaj hazırlığı olduğunu bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından, Karadeniz gazında geri sayım başlıklı bir video paylaştı.

"Sondaj hazırlığı içindeyiz"

2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşlarla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de toplamda 540 milyar metreküp doğal gaz keşfi gerçekleştirmişti.