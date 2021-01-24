Bakan Dönmez'den "Fatih" açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisi hakkında bir paylaşımda bulundu.
Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."