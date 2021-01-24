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Aktüel Bakan Dönmez'den "Fatih" açıklaması
Aktüel

Bakan Dönmez'den "Fatih" açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisi hakkında bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 15:59:00 -
Bakan Dönmez'den "Fatih" açıklaması

Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz’in Fatih’i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."

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