Bakan Çavuşoğlu'ndan sert tepki: Bayrağımıza el uzatanların elini kırarız!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ile düzenlediği ortak basın toplantısında , Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de gerçekleştirilen provokasyona sert tepki gösterdi ve "Bayrağımıza uzanan eller kırılır" dedi. Çavuşoğlu konuşmasında Suriye'de rejimle muhalefetin uzlaşması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Letonyalı mevkidaşı Edgars Rinkevics ile bir araya geldi. Bakanlar yaptıkları görüşmeden sonra kameralar karşısına geçti. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada, Suriye'de kalıcı çözüm için rejimle muhalefetin uzlaşması gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

"İkili ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 50 arttı. Ticaret ile beraber yatırımların artmasını da teşvik ediyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Turizm, kültür ve eğitim gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Letonyalıların tatil için bir numaralı tercihi Türkiye ve benim memleketim Alanya. Geçen yıla göre ciddi bir artış var.

Görüşmemizde güvenlik konusundaki işbirliğimizi konuştuk. Letonya ile NATO çerçevesindeki işbirliğimiz sürüyor. Buna değer veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız NATO'nun doğu kanadındaki katkılarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşbirliğimizi güçlendireceğiz.

Tahıl anlaşması sorunsuz devam ediyor

Küresel gelişmeleri ele aldık. Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeleri ele aldık. Ateşkesin sağlanması için sarf ettiğimiz çabalar konusunda bilgi verdik. Tahıl ihracatı için imzalanan anlaşma sorunsuz devam ediyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz.

Letonya Türkiye'nin AB ilişkilerine her zaman katkı sağlamıştır. Zor gülerde Türkiye'nin kıymeti anlaşılıyor ancak zor günler geçtikten sonra AB'li dostlarımız bunu unutabiliyor.

Ermenistan ile normalleşme, Suriye'deki durum gibi konuları çalışma yemeğinde değerlendireceğiz. Mevkidaşıma bir kez daha hoş geldiniz diyorum."

Türkiye'nin oynadığı rolü taktirle karşılıyoruz

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ise Türkiye'nin Ukrayna krizinde oynadığı rolü taktirle karşıladıklarını vurguladı ve şunları söyledi;

"Avrupa topraklarında yaşanan olaylar kesinlikle kabul edilebilir değil. Ukrayna'nın egemenliğini savunuyoruz. Ukrayna'ya mülteci, askeri, mali gibi alanlarda her türlü desteği sunmaya hazırız. Rus vatandaşlarına Schengen kısıtlaması uygulanması gerekiyor.

NATO'nun Baltık devletlerinde varlığının artırılması, Rus tehdidi bakımından çok önemliydi. Uluslararası kuruluşlar nezdinde ortak bir tavır almamız çok önemli. Türk mevkidaşımla son gelişmeleri paylaştık. Görüşlerine çok önem veriyorum. NATO müttefikleri olarak birlikte bir duruş sergilememiz çok önemli."

"Bayrağımıza uzanan eller kırılır"

Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplandıran Bakan Çavuşoğlu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’de gerçekleştirilen 'Bayrak yakma' provokasyonuna ilişkin soruyu şöyle cevapladı;

"Suriye içindeki bazı provokatörler değil Türkiye içindeki bazı kesimler de bizim sözlerimizi çarptırdı. Oysa ki bunlar bizim ilk kez söylediğimiz sözler değil.

2015 yılında BM'nin aldığı karar, Suriye'deki taraflar arasında BM kolaylaştırıcılığında bir geçiş sürecinin başlaması. Adil şeffaf bir seçimin gerçekleştirilmesi. Bu gerçek oldu mu, olmadı. Bunun olmamasının sebebi rejimin ayak diremesi: Rejim siyasi değil askeri çözüme inanıyor.

Muhalefetin müzakere heyeti kurmasının amacı neydi, bu geçiş sürecinin rejim ile müzakere edilmesi.

Suriye'nin toprak bütünlüğünü önemsiyoruz. Rejim ve muhalefeti ilk kez bir araya getirmiyoruz. Biz görüşmelere ciddi katkılar sağlıyoruz. Çünkü muhalefet bize güveniyor, asla yarıda bırakmadık. Bayrağımıza uzanan eller kırılır. Bu provokasyonu kimlerin yaptığını biliyoruz."

Bahçeli'ye teşekkür

"Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Suriye'de bizi de tehdit eden bir terör örgütü var. Biz her zaman söylediğimizi söyledik. Bunu kim nasıl yorumlarsa. Bizim görüşmemiz ayaküstü oldu, Suriye'de kalıcı barışın olması için anayasa platformu dahilgerekli adımlarına atılması gerektiğini vurguladık."