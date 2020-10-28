Bakan Çavuşoğlu'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla saat 19.23'te anlamlı paylaşım
ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin 97. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Çavuşoğlu, Twitter’dan paylaştığı videoda, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.
Mesajın, Cumhuriyetin kuruluş yılı olan 1923'ü anmak amacıyla 19.23'te paylaşılması dikkati çekti.
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’nun yanı sıra dışişleri bakan yardımcıları ve çeşitli ülkelerde görev yapan büyükelçiler de videoda yer aldı.