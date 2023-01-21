Bakan Çavuşoğlu net konuştu! Nefret suçu düşünce özgürlüğü değildir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu İsveç'e tepki göstererek, "Nefret suçu, ırkçılık; düşünce özgürlüğü değildir" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Nefret suçu, ırkçılık; düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir. Türkiye saati ile 16-17 civarında böyle aşağılık bir eylemin olacağını söylediler. Umarım İsveç makamları buna fırsat vermezler.
Başka bir dinin başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar, Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca İslam düşmanlığı söz konusu olunca düşünce özgürlüğü diyorlar.