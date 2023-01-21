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Gündem Bakan Çavuşoğlu net konuştu! Nefret suçu düşünce özgürlüğü değildir
Gündem

Bakan Çavuşoğlu net konuştu! Nefret suçu düşünce özgürlüğü değildir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu İsveç'e tepki göstererek, "Nefret suçu, ırkçılık; düşünce özgürlüğü değildir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 14:23:00 -

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Nefret suçu, ırkçılık; düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir. Türkiye saati ile 16-17 civarında böyle aşağılık bir eylemin olacağını söylediler. Umarım İsveç makamları buna fırsat vermezler.

Başka bir dinin başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar, Kur'an-ı Kerim söz konusu olunca İslam düşmanlığı söz konusu olunca düşünce özgürlüğü diyorlar.

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