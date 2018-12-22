0553 313 94 23

Bakan Çavuşoğlu net konuştu: Kimse engel olamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fırat'în doğusuna düzenlenecek operasyonla ilgili olarak, "Nasıl Fırat Kalkanı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiysek, nasıl Afrin Operasyonu'nu kimse engelleyemediyse Fırat'ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize ve temizlememize kimse engel olamaz." dedi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 23:44
Bakan Çavuşoğlu net konuştu: Kimse engel olamaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın başkenti Trablus'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile görüştü, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Çavuşoğlu, terör örgütü YPG/PKK'nın bazı temsilcilerinin bazı batı ülkelerinde temasları olduğu iddiasına ilişkin şunları kaydetti:

"Eğer bu görüşmelerin amacı ABD çekildikten sonra YPG ve PKK'yı korumak içinse şunu unutmasınlar, nasıl Fırat Kalkanı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiysek, nasıl Afrin Operasyonu'nu kimse engelleyemediyse Fırat'ın doğusunda da bu teröristleri yok etmemize ve nasıl Afrin'de dağlarda, çukurlarda gömdüysek oralarda da temizlememize kimse engel olamaz."

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 23:44
  1. Mevlüt Çavuşoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'in Filistinlileri yerinden etme siyasetinin belgesi ortaya çıktı
    1. İsrail'in Filistinlileri yerinden etme..
    2. Adıyaman'da maden ocağında göçük: 1 ölü
    3. Trump’tan süreci uzatma tehditi
    4. Düğün magandası 10 kişinin..
    5. 'Sarı Yelekliler' rüzgarı Avrupa'yı..
    6. GÜNDEM ÖZETİ / 23 Aralık 2018
    7. Mescid-i Aksa Kur’an’ı IRCICA..
    8. İsrailli 'Sarı Yelekliler'..
    9. Çamlıca Camii'nde sona doğru
    10. 'Fırat'ın doğusu' için askeri sevkiyat..
    11. En uzun gecede, kahramanların elleri..
    12. Yalova’da kırmızı su paniği yaşanıyor
    13. Filistin İsrail'le yapılan anlaşmaları..
    14. Bakan Çavuşoğlu net konuştu: Kimse..
    15. Başkentte "Huzur Kocatepe Operasyonu"
    16. Bakan Kasapoğlu, TOSFED'in gala..
    17. Sarı Yelekliler yeniden sokaklarda!..
    18. Meteorolojiden sis ve buzlanma uyarısı
    19. İsrail'de "sarı yeleklilerden" hayat..
    20. Türk heyeti Yemen'de BAE'ye yakın..
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Mağarada öldürülen PKK'lılarla ilgili flaş 'Giresun' detayı!
    Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    Dev kargo şirketi konkordato ilan etti!
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    Kulisleri hareketlendiren söylenti: Binali Yıldırım vazgeçti
    ABD'nin Suriye'den çekilmesi İsrail merkezli bir plan mı?
    ABD'nin Suriye'den çekilmesi İsrail merkezli bir plan mı?
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek
    Hainlerin 'Sözcü'sünden fabrika çarpıtması! Hükümet Altay tankı için fabrikayı özelleştirecek

    Günün Karikatürü

    23 Aralık 2018
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    İstanbul için kritik uyarı! Soğuk ve kar günlerce sürecek
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019