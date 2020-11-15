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Aktüel Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci ile görüştü
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-11-15 13:22:39 -
Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci ile görüştü

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Kovid-19'a karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen potansiyel aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çifti, aşının bulunmasındaki başarılarından dolayı tebrik etti.

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