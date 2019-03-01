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Bakan Çavuşoğlu İnegöl’de iş adamlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa’nın İnegöl ilçesinde iş adamlarıyla bir araya geldi.

01 Mart 2019 Cuma 22:45
Bakan Çavuşoğlu İnegöl’de iş adamlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bursa’nın İnegöl ilçesinde iş adamlarıyla bir araya geldi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İnegöl’de iş adamlarıyla bir araya geldi. Toplantıya Çavuşoğlu’nun yanı sıra Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Oda başkanları, STK başkanları ve çok sayıda iş adamı katıldı. İhracat yapan firmaların temsilcileriyle bir araya gelen Çavuşoğlu, ihracat artırımı ve ihracat sıkıntılarıyla ilgili açıklamada bulundu. Ülkelerle ilişkilerin hukuki anlamda güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, Irak gibi bazı ülkelere girerken çifte vergilendirmeler olduğunu bu durumda dezavantajlı duruma düşüldüğünü kaydetti. Çavuşoğlu, "Yani diğer kapılardan girerken, ürünlere karşı firmalarımız ülkemiz dezavantajlı duruma düşüyor. Ama şimdi bunu kaldırıyoruz hatta yeni bir kapı açıyoruz Ovaköy Kapısını açıyoruz doğrudan Bağdat’a ürünler gidebilsin. İşte tüm çabalarımız esasen dünya ile ekonomi ilişkilerimizi güçlendirmek ve üç dünyamızın önüne fırsatlar açmak. Ve şimdi Suriye’deki sorunu çözdükten sonra özellikle mobilya sektörüne de çok önemli fırsatlar çıkacak” dedi.


“Tüm gayemiz Suriye’de terör örgütünü temizlemek. Güvenli bir ülke olmamız lazım ticaret bakımından, yatırım bakımından, gelen turist sayısı bakımından” diyen Çavuşoğlu, “Aynı şekilde siyasi çözümle Suriye’de sınır bütünlüğünü koruyarak Suriye’ye barışı ve istikrara çalışıyoruz ki bu olduğu zaman Suriye’nin yeniden inşasında Türkiye olarak önemli rol oynayacağız. Irak terörden temizlendi diyebiliriz. Ama kuzeyde PKK var dağlarda biz de onları temizliyoruz. Zaten sonuna kadar da temizleyeceğiz. Ama Irak’ta hükümet kuruldu ve şimdi Irak’ın yeniden inşası gündemde. Şimdi son zamanlarda Libya’da iş yapmış firmalarımızın alacakları ödemeleri konusunda birlikte çalışıyoruz. Ve petrol satışları, gaz satışları başladıktan sonra Libya’nın bütçesi artı vermeye başladı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 22:45
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