Bakan, büyük müjdeyi az önce duyurdu! Birileri, orta yerlerinden çatlayacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, haziran ayında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığı müjdesini verirken; haziran ayında ihracatın geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olduğunu açıkladı ve bu rakamın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Bakan Muş, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayı dış ticaret rakamlarımızı Erzurum'da açıkladık.

Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar $ olmuştur.

Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır!

Hayırlı olsun."