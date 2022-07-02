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Ekonomi Bakan, büyük müjdeyi az önce duyurdu! Birileri, orta yerlerinden çatlayacak
Ekonomi

Bakan, büyük müjdeyi az önce duyurdu! Birileri, orta yerlerinden çatlayacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayı dış ticaret ihracatında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 12:43:00 - 2022-07-02 15:19:56
Bakan, büyük müjdeyi az önce duyurdu! Birileri, orta yerlerinden çatlayacak

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Haziran ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, haziran ayında tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rekorunun kırıldığı müjdesini verirken; haziran ayında ihracatın geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar olduğunu açıkladı ve bu rakamın tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamı olduğunu belirtti.

Bakan Muş, Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Haziran ayı dış ticaret rakamlarımızı Erzurum'da açıkladık.

Haziran ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 artışla 23,4 milyar $ olmuştur.

Bu rakam, tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır!

Hayırlı olsun."

 

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Yorumlar

Okur

Tabi ihracat artar. Bedavadan biraz pahalı mallarımızı alır yabancılar. Ama vicdansızlar bir de ithalatı yazın, dış ticaret açığını yazın gittikçe batıyoruz siz hala güzelleme peşindesiniz. Bu tavrın ülkeye hiç bir faydası yok. Gerçekleri görün, ortaya koyun ve eleştirin ki hükümet kendine çeki düzen versin.

hoca

kimsenin orta yerinden çatladığı yok. hain şirketler zenginleştikçe halk fakirlikten çatlıyor sadece. çin modelinize devam
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