Bakan Bozdağ Mustafa Karahasanoğlu ağabeyi anlattı! 'Yiğit ve cesur bir hak yolcusuydu'

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akit Medya Grubu binasında merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabey için okunan Hatmi Şerif duasına katıldı.

Dua buluşmasına katılanlara hitap eden Bakan Bozdağ, merhum Mustafa Karahasanoğlu ağabeyin nasıl bir dava adamı olduğunu anlattı. "Onu, hep yazılmazları yazan, konuşulmazları konuşan yiğit ve cesur bir hak yolcusu olarak gördüm. Allah ondan razı olsun, bugün Türkiye'de gelinen noktada, ülkemizin demokratikleşme başta olmak üzere kazandığı pek çok konuda onun ve onun gibi düşünenlerin alın teri ve emeği oldu." diyen Bekir Bozdağ, şöyle devam etti:

'Büyük bir mücadele insanıydı'

Hep haksızın karşısında durarak hakkı savundu. Ayrımcılığı adalet ve eşitlik diye savunanlara eşitliğin, adaletin ne olduğunu öğretmek isteyen ve bu haksızlığı yapanların yüzüne vuran büyük bir mücadele insanıydı.

Ülkemizde herkesin hakkına kavuşması, adalet ve eşitliğin ayrımsız bir şekilde hayata geçirilmesi onun ve onun gibi düşünenlerin verdiği mücadelenin bir sonucu oldu. Türkiye birçok şey kazandı. İnşallah bundan sonra da onların açtığı yoldan yürüyenler çoğalacaktır.

Bakan Bozdağ sözlerini şu ifadelerle tamamladı: Ben bu vesile ile tekrar Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanı cennet makamı âlî olsun. Hem Nuri beye hem Ali İhsan beye hem de ailenin bütün fertlerine ve Akit Medya Grubu'nun saygın çalışanlarına tekrar başsağlığı ve sabır diliyorum.