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Siyaset Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nu kınadı
Siyaset

Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nu kınadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hakim ve savcılarla ilgili sözleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kınadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-27 07:11:00 -
Bakan Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nu kınadı

Adalet Bakanı Bozdağ, imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle şarkıcı Gülşen Bayraktar'ın tutuklanmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabından yanıt verdi. Bozdağ, “Kılıçdaroğlu'nu kınıyorum, kimse hakim ve savcılara emir veremez“ dedi.

"Bizim ahlakımız, bu çirkin sözleri sarf edene karşı aynen iadeye dahi izin vermez"

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakim ve savcıların hedef gösterilemeyeceğini belirterek, “Hakim ve savcılarımız hakkında söylediği çirkin sözler, hakim ve savcıların değil söyleyenin karakterini ve ahlak seviyesini gösterir. Bizim ahlakımız, bu çirkin sözleri sarf edene karşı aynen iadeye dahi izin vermez. Ama biliriz ki kötü söz, sadece ve sadece sahibini tavsif eder. Hakimleri ve savcılara tehdidi, hakareti ve onları hedef göstermeyi alışkanlık haline getiren Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha kınıyorum. Bilinmeli ki kimse, hakim ve savcılara, emir ve talimat veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz, onları hedef gösteremez” ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ paylaşımında şunları da kaydetti:

“İHL'lilere iftira atana, kin, nefret ve ayrımcılık diliyle hitap edene sahip çıkarak mı CHP İHL'liler ile helalleşecek. Anlaşılıyor ki “Helalleşme” politikasında CHP, samimi değildir ve “Helalleşme”yi sadece bir seçim stratejisi olarak kullanmaktadır. İHL'lere ve İmam Hatip Liselilere iftira atana, kin, nefret ve ayrımcılık içeren sözleri sarf edene karşı, İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatiplilere sahip çıkan CHP'nin Genel Başkanı dahil tek bir CHP'li yetkilinin açıklamasını duyduk mu yok. Buna şaşırdık mı asla. Bildik CHP işte.”

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