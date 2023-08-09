Bakan Bolat: Türkiye E-ihracat platformu hazırlığı içindeyiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen 'Altın Konteyner İhracat Ödülleri' kapsamında, 'Genç İhracatçılar Ödülleri ile Buluşuyor' isimli toplantıya katıldı.

Törene katılan ihracatçılara seslenen Bolat, "Türkiye'nin aylık ihracatı 1 milyar doları aştı. O gün ülkede adeta bayram sevinci vardı. Aylık ihracat 1 milyar doları aştı diye. Şimdi neredeyse günlük ihracatımız çoğu günlerde bir milyar doları aşıyor. Yani aylıktan günlüğe doğru hamdolsun geldik. 2002 ihracatımız 36 milyar dolara ancak gelebilmişti. Hizmet ihracatımızda 14 buçuk milyar dolara ulaşmıştı. Ve ihracatçı ailesi sayısı 12 bin kişiydi 2002'de, sene 2022 İhracatçı sayımız 113 bin kişi, İhracatçı firma var ve toplam ihracatımız 254 milyar dolara çıktı. Türkiye'de ihracatın milli gelire oranı da yüzde 30'a yaklaştı. Çünkü milli gelirimizde 906 milyar dolar olmuştu. Bu neyi gösteriyor? Bu Türkiye'nin dışa açık bir ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor. İthalatı da buna eklediğimizde yılda 620 milyar dolarlık dış ticaret yapılıyor arkadaşlar. Transit ticareti de eklediğimizde gümrüklerimizden 700 milyar dolarlık mal giriyor, çıkıyor toplamda" dedi.

"ÖNEMLİ BİR YENİ PROJEMİZDE MELEK YATIRIMCI AĞI PLATFORMU"

Bakan Bolat, "Bunun yanında üniversitelerle iş birliği yaparak 3'üncü ve 4'üncü sınıflarda eğitim almakta olan gençlerimize yönelik olarak girişimcilik ve ihracat konusunda yeni projeler hazırlıyoruz. Bunu da duyurmuş olayım. Önemli bir yeni projemizde melek yatırımcı ağı platformu, bu bir dijital platform. Melek Yatırımcılar ile yeni fikirleri olan girişimcileri bir araya getirmeyi amaçlayan bir platform. Altyapısı tamamlandı. Yakın zamanda inşallah tanıtımını yapacağız bu platformun. Bunun da genç girişimciler ve genç ihracatçılar için inşallah motive edici ve onları destekleyici bir çalışma faaliyeti olmasını diliyorum" diye konuştu.

"BÜTÜN İHRACATÇILARIMIZIN İNŞALLAH İSTİFADESİNİ SUNACAĞIZ"

Bakan Polat, "E-ihracat konusunda bakanlık olarak Türkiye E-ihracat platformu hazırlığı içindeyiz. Yakın zamanda yazılım ve tasarımını bitirmiş olarak bütün ihracatçılarımızın inşallah istifadesine sunacağız. Burada çevrim içi pazar yerlerinde ülkemiz ürünlerini, markalarının sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı pazarlara siparişler alınması gibi, teslimatlar gibi çok önemli faaliyetler yer alacak" dedi.



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