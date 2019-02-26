Bakan Berat Albayrak'tan Erdoğan'a doğum günü sürprizi!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir video paylaştı.26 Şubat 2019 Salı 11:40
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe özel video paylaştı. "Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletine hizmet dolu, hayırlı, bereketli, huzurlu nice seneler diliyoruz." notuyla paylaşılan video kısa sürede büyük ilgi gördü.
YORUM YAZ