Bakan Bekir Pakdemirli’den ‘orman’ uyarısı
Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde olduğunu belirterek, vatandaşları ormanlarda daha dikkatli olmaya davet etti.
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Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile orman yangınlarına dikkat çekti.
Orman yangınlarına müdahale ediliyor!
Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Kahramanlarımız bu sabah başlayan Adana Pozantı ve Sarıçam, Antalya Kaş, Mersin Gülnar orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale ediyor, İHA’lar saha ekiplerine anlık bilgi aktarıyor” dedi.
Soğutma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor!
Pakdemirli, “Ayrıca yine bugün başlayan Adana Pos, Diyarbakır Hani, Kastamonu Taşköprü, Hatay Arsuz orman yangınları büyük bir özveri ile kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor” şeklinde konuştu.