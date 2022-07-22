Bakan Bekir Bozdağ'dan sert tepki: Bizi tehdit ediyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Kars İl Danışma Kurulu Toplantısı'ndaki konuşmasında, çocuk tesliminin icra aracılığıyla yapılmasına son verildiğini hatırlattı.

Türkiye genelinde oluşturulan çocuk görüşme merkezlerinde çocuk tesliminin yapılmasına yönelik uygulamaya geçildiğini belirten Bozdağ, şu ana kadar ülke genelinde 18 il ve 7 ilçede uygulamanın başladığını bildirdi. Bakan Bozdağ, "Uygulamayı, 1 Ağustos 2022'den itibaren 13 il, 12 farklı ilçede de başlatmış olacağız." bilgisini paylaştı.

Türkiye'de yasakların kaldırılması konusunda da AK Parti iktidarları döneminde önemli adımların atıldığını kaydeden Bakan Bozdağ, haksız uygulamaları ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin dün konuşulamayan, tartışılamayan konularını, bugün Türkiye'nin gündemi olmaktan çıkardıklarını belirten Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi HDP'liler, diğer kesimler, bakın ne yapıyorlar. Kendilerini istiskal eden, dışlayan, 6'lı masanın altında, üstünde 'Biz de varız demek' için uğraşıyorlar. Adamlar, HDP'lilerle fotoğraf çektirmek istemiyorlar. Aynı masada görüntü vermek istemiyorlar. Belli ki onlardan ya utanıyorlar ya onlarla görünmekten korkuyorlar. Her ikisi de doğruysa, eğriyse ama HDP'yi adam yerine koymadıkları çok aşikar. Bugün oylarına ihtiyaç varken fotoğrafta görünmek istemeyenler, bugün desteklerine ihtiyaç varken aynı masada yan yana oturmak istemeyenler, onların onurunu ayaklar altına almaktan çekinmeyenler yarın güç sahibi olurlarsa bunları tanırlar mı? Tanımazlar, emin olun tanımazlar. Ben şunu da anlamıyorum, bu kadar istiskali, bu kadar itmeyi nasıl kabul edip içlerine sindiriyorlar onu da anlamakta zorlanıyorum."

Türkiye'de toplumun bütün kesimlerini, ülkenin her bir vatandaşını saygın yapmak, hakkını, hukukunu koruma konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük mücadeleler verildiğini vurgulayan Bozdağ, sorunların çözümünü de yine AK Parti kadrolarının gerçekleştireceğini dile getirdi. Bekir Bozdağ, milleti koruyan, kollayan, mağduriyetleri giderme konusunda da ciddi adımlar attıklarını, atmaya devam edeceklerini anlattı.

"Biz, gücü millete verdik"

Türkiye'nin elde ettiği başarılarının sırrının siyasi istikrar ve güçlü iktidar olduğunun altını çizen Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Bakın şu anda eğer parlamenter sistem olsaydı, bizim de milletvekilimiz koalisyona muhtaç ya da koalisyon sınırında olsaydı Türkiye'de çoktan hükümet operasyon yemişti ve Türkiye'de de düzen darmadağın olurdu. Şimdi operasyon çekebiliyorlar mı? Yok. Vekil transfer edebiliyorlar mı? Yok. Neden? Biz, gücü millete verdik. Artık yürütme organını millet iktidara getiriyor. İktidardan indirmeye karar verirse millet indirebilir, herhangi bir operasyonla indiremezler. Türkiye'nin istikrarlı giden istikametini ve yönetimini, güçlü iktidarını yok etmek istiyorlar. 6'lı masaya bakın, koalisyon ortağı gibi oturmuşlar. Daha masayı paylaşamıyorlar. Şimdiden bakanlıkları şuraları buraları paylaşalım diye oradan buradan konuşuyorlar. Ne görüntüsü bu? Eski Türkiye'nin görüntüsü. Ne fotoğrafı? Eski Türkiye'nin fotoğrafı. Türkiye'yi yeniden eski Türkiye'nin fotoğrafına götürmek isteyenler, bu millete de bu devlete de hayırlı ve yararlı bir iş yapmayanlardır. Türkiye'nin istikametini, istikrarını, güçlü iktidarını kimse Allah'ın izniyle yok edemeyecektir. Buna da siz ve bütün aziz Türk milleti izin vermeyecektir."

"Bunlar, yeri gelince en demokrat kesiliyorlar. Yeri gelince en liberal kesiliyorlar. Yeri gelince en adil kesiliyorlar ama bilesiniz ki bunlar hiçbir zaman tam demokrat olmadılar." diyen Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Menderes asılırken de demokrat değillerdi. O zaman da darbeye alkış tutmuşlardı. 12 Mart döneminde de demokrat değillerdi. 12 Eylül'de de 28 Şubat sürecinde de 27 Nisan e-bildirisine de demokrat hiç olmadılar. Hep farklı durdular. Bakın şimdi de aynı zihniyet zaman zaman hortluyor. Ne diyor? Tehdit ediyorlar. Diyorlar ki 'Hepiniz yargılanacaksınız. AK Parti'de kim varsa hepsi yargılanacak.' Sen kimsin ya? Tehdit ediyor iş adamlarını, 'Şu ihaleye girmeyeceksin, Kanal İstanbul ihalesine girerseniz sizi perişan ederim. Biz gelince falan televizyonların, gazetelerin hemen kapısına kilit vuracağız.' Çiftçiyi tehdit ediyor. Önüne gelen herkesi tehdit ediyor. Milli Eğitim Bakanı'nın kapısına gidiyor, Bakanlığı tehdit ediyor. Et Süt Kurumunun kapısına gidiyor, orayı tehdit ediyor. Sen kimsin, ne yapıyorsun? 'Bu ihaleye girme, girersen senin başına dünyayı yıkarım' diyen ağız, mafya ağzı mı yoksa meşru ve demokratik siyaset yapan bir insanın ağzı mı? Kimin lafına benziyor? Bunlar kime özeniyorlar? Türkiye bir hukuk devletidir. Biz, nice tehditleri gördük. Bugüne kadar bizi tehdit edenler, bize dar ağaçlarının yolunu gösterenler hep oldu. Rahmetli Menderes'in fotoğraflarını işaret edenler hep oldu ama biz yolumuzdan dönmedik."

Türkiye'nin, bugüne kadar doğruları yaparak, CHP'nin hayırlarını evet kabul ederek kazandığını belirten Bozdağ, Türkiye'nin bugünden yarına yürüyüşünü daha güçlü yapacak olanın da AK Parti kadroları olduğunu söyledi.

Bekir Bozdağ, Türkiye'nin istikametinin bozulmasına, istikrarının zedelenmesine, güçlü iktidarların Türkiye'yi terk etmesine asla izin vermeyeceklerini de sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile çok sayıda partili katıldı.