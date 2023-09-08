Bakan Bayraktar açıkladı: O kuruma 2 bin işçi alımı yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TTK'ya 2 bin işçi alınacağı yönündeki açıklamasının ardından; Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TTK'ya işçi alımı sürecini başlattıklarını belirtti. Bayraktar, "Türkiye Taşkömürü Kurumu'na 2 bin işçi alımına ilişkin süreci başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile; Zonguldak için 1500, Bartın için 400, Karabük Yenice için 100 işçi alımı yapacağız" dedi. Bayraktar, kura yoluyla işçi alımlarını 13 Ekim'de Zonguldak, 20 Ekim'de ise Bartın ve Karabük’te yapılacağını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) 2 bin işçi alımını 13 ve 20 Ekim'de yapacaklarını duyurdu



ÖNE ÇIKAN VİDEO